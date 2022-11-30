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Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, İstanbul, Balıkesir, Manisa ile güney Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu sağanak yağışlı olacak. Kars, Ağrı, Erzurum çevrelerinde ise kar bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Ekleme: 30.11.2022 - 09:14 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul ile Bilecik'in güney, Kocaeli'nin batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'da yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir'in batısı ile Sivas'ın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Ardahan hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Gaziantep ve Kilis hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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