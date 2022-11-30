Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İstanbul ile Bilecik'in güney, Kocaeli'nin batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya'da yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı bulutluISPARTA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir'in batısı ile Sivas'ın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Ardahan hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, (Gaziantep ve Kilis hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı