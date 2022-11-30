Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Soylu'nun açıklamalarından satır başları:Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bin. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı son 5 yılda 270'e kadar düştü.Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.