  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 117 şüphelinin tamamının yakalandığını açıkladı.

Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Ekleme: 30.11.2022 - 08:52 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bin. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı son 5 yılda 270'e kadar düştü.

Parkların aydınlatabilmesi projesinden tutun da birçok yeni proje ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Uyuşturucunun 4'te biri doğu illerimizde yakalanırken, uyuşturucunun 4'te 3'ü sınırımıza yakın yerlerde doğu illerinde yakalanıyor ve ancak 4'te 1'i batı illerinde yakalanıyor.

Sabah 05.00'te arkadaşlarımızı sevk ettik. 441 ekip 1934 personel, 26 narkotik köpeğin bulunduğu 99 adrese koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin yakalandı.

5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı!
Bakan Koca “Çok yakında' diyerek duyurdu! '15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak'
Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personele kadro açıklaması
Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak
Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!
Çipras'tan Miçotakis'e dinleme skandalı çağrısı: Mecliste ifade ver
Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk