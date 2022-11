Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki: Ucube bir metin

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.5.9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bugün ekonomide Türkiye, bir kalkınmanın içerisindeyse, G20 ülkeleri arasında ilk 5'in içinde yer alıyorsa, bu Türkiye'nin güçlenişini gösteriyor. Türkiye'nin büyümesini durduramayacaklar.' ifadelerini kullandı.Aziz dava ve yol arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma ve parti mensuplarına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadorya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız kalkınma atılımlarıyla hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık.1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Diyarbakır-Güneybatı çevreyolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahını biraz daha rahatlattık. Gaziray ile Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorunun çözdük. Batman-Hasankeyf tüneli ile Ilısu Barajı'ndan etkilenen yerleşimleri birbirine bağladık. Savunma Sanayiimizi güçlendirdik. İlk Evim İlk İş yerim projesi ile büyük adım attık.Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize cumhuriyetin yeni yüzyılına daha güzel bir şekilde gireceği umut ışığını yaktık. Büyük Türkiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz. 5.9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce'yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik.AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin yaşadığı değişimlerden biri de hizmet çıtamızın fevkalade yükselmiş olmasıdır. Geçmişte sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri 10 yıllar bopyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz bunları iki aya sığdırdık. İnşallah 2023'ün her ayını böyle dolu dolu geçireceğiz. Bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık hizmet ve eserlere kavuşturduk. Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı krizlerin tek çözüm adresi Cumhurİttifakı ve AK Parti'dir. Bunun için durmak yok yola devam diyoruz. 'Yarın değil hemen şimdi doğ Ey Güneş, Başkasın Türkiye Yüzyılı'Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal göreceksiniz, yalanlar dünyasıyla vatandaşların karşısına çıkacak. Yine bu yalanları göreceksiniz. Her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü inşa edeceğiz. Kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız.İl Teşkilatlarımızın en büyük görevi, tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir.' Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki görünümlü ittifak kazanmıştır. Cumhur İttifakı milletimizin yanındadır. Millet İttifakı ise hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendisiyle eser ve hizmet sşiyasetinde yarışmak istediğimizi söyledik. Bunlar sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olan projeyle karşımıza çıktılar.Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki... 8 aylık hükümetler... Bu kadar kısa sürede kuruldular ve dağıldılar. Netice alamadık. Öyle ise unutmayın, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü devlet var. Biz bunu sağladık.Burada ciddi bir sorun yaşıyoruz. Özellikle medya... Yatıyorlar, kalkıyorlar belli isimleri ekranlara çıkarıp market market... Fiyatlar birisnde şöyle birisnde böyle... Bu hafta Kabine Toplantısı'nda söyledim; kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Daha farklı hale getireceğiz. Bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Cumhur İttifakı olarak hizmet yolunda neler yapabiliriz onun gayreti içindeyiz.Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki... Buradan bir şey çıkmaz, bol bol toplanıp dağılmak çıkar. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve madsa arkadaşlarının ülkenin gelecğeine dair hiçbir hazırlıklaırnın olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünce açıklama yapacakmı. Bay Kemal, ayın 3'ünce biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu...Akdeniz'deki diplomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl koruyabilir? Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini nasıl eşit bri zeminde yürütebilir? Bunların kafasıyla diplomasi olmaz. Ege'deki haklarını nasıl savunabilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir? Özetle bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir? Milletimiz bu tabloyu görüyor. İnşallah seçim gününe kadar sinsi hesaplarını hep birlikte ortaya dökmüş olacağız. AK Parti ailesi olarak genel merkezimizle, milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla hep beraber bir olarak, diri olarak, kardeş olarak işimize dört elle sarılmalıyız. Seçim gününe kadar her haneyi defalarca ziyaret etmeliyiz, ulaşmalıyız. Bu muhabbet iklimini sürekli canlı tutmalıyız. Seçime kadar sahada çalışır, ama seçim günü unutmayın iş sandıkta biter. Bu yüzden sandıklara sahip çıkacağız. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzeirnden oynamak isteyeceği oyunlara karşı dikkatli olacağız. En küçük bir eksikliğe ve aksaklığa yer vermeyeceğiz. Türkiye ve milletimizin düşmanları da boş durmıuyor. Kendi mecralarında 2023'e hazırlanıyor. Sınırlarımızdaki tacizlerin artmasındaki nedenlerden biri de 2023'ü biçimlendirme planlandırmalarıdır.