  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 5 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Ekleme: 3.11.2022 - 15:07 Güncelleme: 3.11.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 5 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde belirledikleri 3 adres ve 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 7 kişi yakalanırken adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 176 kilogram marihuana, 64 kilo 495 gram kokain ve 8 kilo 70 gram metanfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı.
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi
Türkiye için doğalgaz analizi: Yakında güçlü ticaret merkezi olabilir
İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme! 'Yakında dağılacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor