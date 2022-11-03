Cumhurbaşkanı paylaştı! İşte Erdoğan'ın TOGG'un direksiyonundaki anları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan mesajında "İşte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" mesajını paylaştı.