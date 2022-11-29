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Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları nedeniyle 'kaygılı' olduğunu açıkladı. Pentagon, açıklamasında askerlerinin bölgede terör örgütüyle birlikte sürdürdüğü devriyeleri azalttığını bildirdi.

Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Ekleme: 29.11.2022 - 23:10 Güncelleme: 29.11.2022 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, 'DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık.' ifadelerini kullandı.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.
Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

'Kara harekatından endişeliyiz'
Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, 'Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak.' dedi.
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