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Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler

İktidarı döneminde dev projelere imza atan AK Parti, 2023 yılı seçimleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yönelik projelerini açıklama takvimi üzerinde çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki 3-4 ay içindeki üç büyük yatırımın açılışını yapacak. Seçime kadar bu açılışlar peş peşe gelecek.

Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
Ekleme: 29.11.2022 - 09:35 Güncelleme: 29.11.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının mart ayına kadar yapacağı açılışlarda öne çıkan üç proje şöyle:


MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN

2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCDD'ye bağlı 3 kurumun tek çatı altına toplanmasıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) üstlendiği Milli Elektrikli Tren Projesi'nde ilk set bu yıl sonuna kadar raylara inecek.Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler

TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki tesislerinde alüminyum gövdeyle üretilen milli elektrikli trenin beyni diyebileceğimiz 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'kalbi' olarak nitelendirilen Cer Zinciri Sistemi ASELSAN'a ait.

İlk etapta maksimum hızı saatte 160 km olarak tasarlanan tren tasarım değişiklikleri ile 225 kilometre hıza çıkarılıp hızlı tren hatlarında kullanılabilecek.

Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler


BOR -KARBÜR TESİSLERİ

Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek.

Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye şu anda bor-karbürü yurt dışından ithal ediyor.

Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler

KARADENİZ DOĞALGAZI

Türkiye, doğalgazda önümüzdeki yıl bir dönüm noktası yaşayacak. 540 milyar metreküp rezerv bulunan Karadeniz'den sisteme ilk gaz 2023 Mart ayında verilecek. Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırım kapsamında ilk fazda 10 milyon metreküp gaz konutlara verilecek. 4 yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkacak. 4 katına çıktığında konutlarda kullanılan gazın tamamı buradan sağlanmış olacak.


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Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
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