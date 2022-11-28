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Mersin'de kargoyla gönderilen poşette 9 kilo 550 gram esrar bulundu

Mersin'de kargoya verilen kıyafet poşetine gizlenmiş 9 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.11.2022 - 10:14 Güncelleme: 28.11.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de kargoyla gönderilen poşette 9 kilo 550 gram esrar bulundu
Mersin'de kargoya verilen kıyafet poşetine gizlenmiş 9 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargoyla uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

F.Ç. ve Ş.M'nin Akdeniz ilçesindeki kargo şubesinden teslim aldığı 2 poşeti inceleyen polis, kıyafetlerin arasına gizlenmiş 9 kilo 550 gram esrar buldu.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla H.G, M.G, U.H, E.Y.K, Y.E.N. ve T.B'yi de yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında da 392,26 gram sentetik uyuşturucu, 42,83 gram esrar, bir miktar eroin, 173 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, kargo şubesine gelen 2 zanlının polis ekiplerince yakalanması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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