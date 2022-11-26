Mardin’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı!

Mardin-Nusaybin karayolunun yirmiüçüncü kilometresinde bulunan Alakuş Mevkiinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.Meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Feci kazada 73 yaşındaki Fahri Çelik, 79 yaşındaki Sultan Çelik ve 48 yaşındaki Garibe Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 57 yaşındaki Sırrı Çakmak ile 51 yaşındaki Fatma Çelik ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.