Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz

Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız.Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.