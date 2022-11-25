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Siber polisten sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Instagram üzerinden sahte ürünleri orjinalmiş gibi satıp 250 vatandaşı 230 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 25.11.2022 - 16:50 Güncelleme: 25.11.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Siber polisten sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri açtıkları Instagram hesapları üzerinden sahte ürünleri orijinalmiş gibi satarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin Ö.S.A (30), N.E.Ç (33), E.Y (21) ve A.E (30) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin açtıkları instagram hesapları üzerinden piyasa fiyatından daha uygun fiyatta ayakkabı, terlik, bot askeri malzeme gibi ürünleri orijinal ürünlerin fotoğraflarını kullanarak satış yaptıkları ancak görseldeki ürünle alakası olmayan sahte ürünleri anlaşıldı. Müşterilerle cep telefonu üzerinden iletişime geçen şüphelilerin ürünlerin parasını da başkalarına ait iban numaraları üzerinden tahsil ettikleri belirlendi. Mağdur edilen vatandaşlar ellerine geçen ürünlerin sahte olduğunu anlayınca satıcılarla iletişime geçti, ancak engellenince dolandırıldıklarını anladı.

BİN 250 VATANDAŞI 230 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin benzer yöntemlerle 2021 Eylül ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık bin 250 vatandaşı 230 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı. Bu şekilde haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Benzer suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheli N.E.Ç.'nin benzer suçlardan 19, E.Y.'nin 1 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli N.E.Ç.'nin (33) dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede müstehcen çocuk pornografisi içerikli fotoğraf ve videolar da bulundu. Bu konuyla ilgili de adli işlem yapıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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