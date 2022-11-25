İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız, 30 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılacak" dedi. Bakan Kurum ise yaptığı açıklamada "6 bina acil yıkılacak. 4 bin 316 binada hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek. Az hasarlı ve hasarsız binalara girilebilir. 1100 konut inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.93 vatandaşlarımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürmekte.3 bin 748 personel ve 812 araç Düzce'de görev aldı. Çadırlar kurulmaya devam ediyor. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Depremin ivmesi yüksekti. Eşyalar zarar gördü.818 hasar tespiti yapıldı. 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespit çalışması yapıyor.Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız. Ağır hasarlı konut için 30 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılacak.Seferberlik ruhu ile hareket ettik. Vatandaşlarımızın problemlerini gidermek için devletimiz seferber oldu. Köy köy mahalle mahalle gezdik.600'ü aşkın hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız var. 6 bina acil yıkılacak. 4 bin 316 binada hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek. Az hasarlı ve hasarsız binalara girilebilir.1100 konut inşa edeceğiz.