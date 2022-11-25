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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kamu kurumlarında staj ücreti asgari ücret seviyesine çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ulusal Staj Programıyla, 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gencimize staj imkanı sağlanacak, kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakam, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

Ekleme: 25.11.2022 - 11:31 Güncelleme: 25.11.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kamu kurumlarında staj ücreti asgari ücret seviyesine çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu):

Katılım finans sistemimizin hukuki çerçevesini oluşturacak; katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Milli Fintek Strateji Belgesi'nin önümüzdeki günlerde yayımlanması öngörülmektedir.

Ulusal Staj Programıyla, 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gencimize staj imkanı sağlanacak, kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakam, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK'ın 38. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlıyor. İSEDAK Toplantısına bu yıl yoğun bir katılım söz konusu. 50 ülkeden 30 dan fazla Bakan ile 30 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacağız.

2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir.

Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2023'de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız.
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