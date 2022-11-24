Şırnak ve Siirt’te ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu' başladı: 755 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay Akgün” Operasyonu başlatıldı.Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (8) adet mağara ve (2) adet sığınak içerisinde;(1) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,(1) adet havan mühimmatı,(3) adet top mühimmatı,(30) adet piyade tüfeği mühimmatı,(2) teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları,(1) adet dürbün,(1) adet sırt çantası,(1) adet uyku tulumu,(22) parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.