Eren Abluka operasyonlarıyla narko-terörün kökü kurutuluyor
Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Operasyonu kapsamında 542 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur KARTAL-97 operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde;
490 kg. toz esrar, 52 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.