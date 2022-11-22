PKK-YPG saldırısında şehit olmuştu! 5 yaşındaki Hasan Karataş’a veda!

Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti. Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti: 'Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı.Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar.' Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hasan'ın yengesi olan 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı. Dede Hasan Karataş, torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Kimsenin benzer acılar yaşamamasını dileyen Karataş, 'Torunumun eviyle aynı sırada oturan diğer oğlumun evi de zarar gördü. Evde bulunan 5 aylık hamile gelinim de ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda. İnşallah en kısa sürede aramıza dönerler diye dua ediyoruz.' Terörü lanetleyen dede Karataş, şunları kaydetti: 'Bunları yaptıkça kendilerinden nefret ediyoruz. Kendileri insanlık dışı hareketler yapıyor. İnsanların insanlara kıymaması lazım. Evimizi başımıza yıktılar, torunum ve gelinim enkazın altında kaldı. Çok perişan duruma düştük. Cenabı Allah bize sabır versin. Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin.'Hasan Karataş, CHP'li vekil Mahir Polat'ın yeğeniydi. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, 'Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun' demişti.