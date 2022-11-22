Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı

Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni düzenleniyor. 'En'lerin projesinin açılış töreninde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı'nın yanı sıra bu eserin mütemmim cüzleri olarak gördüğümüz bağlantı yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın, tünellerimizin ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize, bilhassa da siz Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, iş yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakarlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz. Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime, ülkemizin ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakârlık sebebiyle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.Yeni Yusufeli, 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisinin iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik.Yusufeli için yaptığımız yollarla Kafkaslar ve Karadeniz Bölgesi'nin kuzey-güney aksındaki trafiğin de güvenliğini ve konforunu artırdık. Dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı. Baraj gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli toprak da yeni yerleşim yerine taşınarak ilçenin hiçbir imkanı heba edilmemiştir. Elbette böylesine devasa bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz olmasın. Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir.Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj, aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir.Velhasıl Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık biliyor muşunuz? 34 milyar lira… Böyle bir yatırımla Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık. Her aşaması kayda alınarak belgesel haline dönüştürülen barajımızın hikayesi bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacaktır. Projesinden inşasına kadar tamamı yerli ve milli tasarımla projelendirmeyle, üretimle ortaya çıkan bu eserin gururu milletimizin tamamına aittir. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımızı, bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm çalışanları canı gönülden tebrik ediyorum.Türkiye'nin son 20 yılında ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık, ülkemizi daha büyük hedeflere yöneldiğimiz bir geleceğe de hazırladık. Dikkat ederseniz hemen her konuşmamda 2002 Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin mukayesesini rakamlarla, örneklerle yapmaya özel önem veriyorum.Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora, şehircilikten sosyal desteklere kadar uzanan mukayeseli anlatım belki bazılarına sıkıcı geliyor olabilir ama işte az önce bir örneğini ifade ettim. Bu ülkenin ilk 80 yılında sahip olabildiği toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Bugün sadece Yusufeli ilçemizin yeni yerleşimi için yaptığımız tünellerin uzunluğu 62 kilometreyi buluyor. Fark bu kadar açık ortada. İnşallah önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğumuz 720 kilometreye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın benzer düzeylerde artışlar görürsünüz.Peki bunca yatırımı, bunca emeği, bunca çabayı niye gösterdik? Biz sizi seviyoruz. Biz bu milleti seviyoruz be… Bizim bu millete bir aşkımız var aşkımız. Biz bu vatan için, bu millet için varız. Türkiye için, Türkiye sevdalısı olarak bu yolda yürüdük, yürüyoruz. Üstelik sadece altyapıyla kalmadık. Demokrasimizi, hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için de destansı bir mücadele yürüttük. Halbuki biz de daha önceki 80 yılda hep yapılageldiği gibi günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı sadece siyasi polemiklerle, çekişmelerle, lafla geçirip hiç riske girmeden hayatımızı sürdürebilirdik. Tam tersine ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken önümüze hangi engellerin çıkarıldığını, hangi tuzakların kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.2023 hedefleri sözüyle milletimizin huzuruna çıkarken birileri dudak bükmüş, kendi akıllarınca dalgalarını geçmişlerdi. Aradan geçen yıllarda her ne kadar birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi heba etmek için çabalasa da Türkiye, bölgesel liderliği aşıp, küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna gelmiştir. Çeyrek asır önce hayal dahi etmekte zorlandığımız demokrasi ve kalkınma standartları bugün günlük hayatımızın tabii birer parçasıdır. Dünyanın gündeminde sadece krizler ve bunların getirdiği ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar vardır. Buna karşılık biz ülkemizde yatırımları, üretimi, istihdamı, turizmi, ihracatı bunlardaki olumlu yükselişi konuşuyoruz.Türkiye artık bırakınız kendi bünyesinde ortaya çıkanları, küresel dalgalanmalar karşısında dahi güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya sahiptir. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde bize ülkemizin bu başarıyı nasıl yakaladığı soruluyor. Her ne kadar muhataplarımıza diplomatik cevaplar veriyor olsak da bu başarıyı milletimizle bir olmamıza, iri olmamıza, diri olmamıza, kardeş olmamıza, hep birlikte Türkiye olmamıza borçlu olduğumuzu biz biliyoruz.Bir süredir doğrudan birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok hedef almalarının sebebi de budur. Şimdi ben soruyorum. Bir miyiz? İri miyiz? Diri miyiz? Kardeş miyiz? Hep beraber Türkiye miyiz? Mesele bu. İşte bunu hazmedemiyorlar. Aslında son 20 yıldır bunu defalarca vesayetle, terörle, darbeyle, ekonomik tetikçilikle, sosyal ve siyasi mühendislik çabalarıyla denediler. Hamdolsun her seferinde başarısız oldular. Bu defa da başaramayacaklar. Çünkü artık tarihiyle barışık, toplumuyla barışık, siyasi ve ekonomik gücünün farkında, bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi bir Türkiye var. Şimdi ülkemizi bir adım daha ileri taşıyarak hep beraber, hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz. Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle bu süreci de kazasız belasız geride bıraktığımızda artık evlatlarımıza huzuru kalple miras bırakacağımız Türkiye yüzyılının yolunu tümüyle açmış olacağız.Teknoloji ve markalaşma alanında Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye yüzyılına girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.Değerli kardeşlerim, tabii biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleme çabaları da her gün yeni tezahürleriyle kesintisiz sürüyor. Esasen bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır. Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada örnekleri görülen bu ihanetlerin bedellerini belki biz de ödedik. Şurası bir gerçek ki asırlardır bu ülkeye, bu millete ihanet edip de sonrasında iflah olan hiç kimse yoktur. Hala kapanmamış hesaplar hala olabilir ama onların da görüleceği günler de mutlaka gelecektir.Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçakça giriştikleri bir eylem olarak görüyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 masumun hayatına mal olan bu alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.Kendini en güvenli hissettiği yerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü bu defa da sınır bölgelerimizdeki sivil yapıları ve insanları hedef almıştır. Bu vesileyle Karkamış'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk ya. 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. İnşallah bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecektir.Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Sabrımız, çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değil, sabrımız bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir. Burada Yusufeli'nden açıkça ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri ziyadesiyle yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir.DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle 'dar vadinin gizli hazinesi' olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı. Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi. 11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor. Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen 'Şilenkar', 'Tekkale', 'Baraj' ve 'Yusufeli Merkez' viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor. Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, 'Yusufeli Merkez' viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin projede son safhaya gelindiğini belirterek, 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul ve 32 kamu binası inşa ettiklerini, 7 köyde 507 konutu tamamladıklarını bildirdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un Yusufeli ilçesindeki yeni yerleşim alanına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.'Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizde artık son safhaya geldik. 2 bin 698 konut, 285 dükkan, içerisinde 37 dükkanın bulunduğu sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 kamu binası inşa ettik, 7 köyde de 507 konutu tamamladık. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık.'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını belirterek, 'Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik.' ifadesini kullandı Karaismailoğlu, Artvin ile Erzurum arasında yapılan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Karasimailoğlu, şunları kaydetti:'Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Relokasyon Yolları'nda 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak da yer alıyor.'