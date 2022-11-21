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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla bağlantılı 5 şüpheliye tutuklama! 'Hüsam' kod adlı terörist de aralarında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'nin de bulunduğu belirtildi. Hain saldırıyla bağlantılı tutuklu sayısı 24 oldu.

Ekleme: 21.11.2022 - 19:29 Güncelleme: 21.11.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla bağlantılı 5 şüpheliye tutuklama! 'Hüsam' kod adlı terörist de aralarında
Terör saldırısıyla ilgili aralarında Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Jarkas kardeşlerin babası Salih Jarkas'ın da bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMADA ŞU ANA KADAR 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan aralarında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Ablashır'ın bulunduğu 49 şüpheli, 17 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden Ahlam Albashır ile birlikte ona ve firari şüpheli Bilal Hassan'a Türkiye'de yardım ettikleri öne sürülen 17 şüpheli 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma' ve 'Nitelikli Kasten Öldürme' suçlarından 18 Kasım'da tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Daha sonraki operasyonlarda gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüphelinin de 20 Kasım'da tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a ulaşmıştı.
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla bağlantılı 5 şüpheliye tutuklama! 'Hüsam' kod adlı terörist de aralarında
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