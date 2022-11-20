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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Doha'da liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!
Ekleme: 20.11.2022 - 19:28 Güncelleme: 20.11.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi!
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