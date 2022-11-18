Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu kişinin kullandığı cip, x-ray taramasına sevk edildi.Şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, kontrol edilmek üzere arama hangarına gönderildi. Yapılan kontrolde, cipin ön ve arka tekerlekleri söküldü ve aracın şase kısımlarında oluşturulan boşluklara gizlenmiş 395 yabancı menşeli elektronik nargile ele geçirildi. Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.