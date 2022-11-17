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Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!

Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunan gazetesine vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla güçlü bir cevap verdi. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşmasıyla bilrikte Doğu Akdeniz'de Libya'nın özel haklara sahip olduğu bölgenin Türk şirketlerine petrol ve doğalgaz araması için kiralanmasının önü açılmıştı. Kathimerini gazetesi, söz konusu anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten bir karikatür yayımlamıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise, Yunan gazetesinin bu karikatürüne hazırladıkları karikatür video çalışmasıyla tepki verdi. Paylaşılan video sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!
Ekleme: 17.11.2022 - 23:28 Güncelleme: 17.11.2022 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!
Kathimerini gazetesi Türkiye- Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten bir karikatür yayımlamıştı. Sosyal medya kullanıcıları bu karikatür çalışmasına karşı hazırladıkları video ile güçlü bir cevap verdi.

Kısa süre önce Türkiye ve Libya arasında anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmayla Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması amacıyla kiralanmasının önü açılmıştı. Söz konusu anlaşma Yunanistan tarafının tepkisini çekerken, Yunan Gazetesi Kathimerini de söz konusu anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten bir karikatür yayımlanmıştı.

Bugün ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya yaptığı ziyarette Başkent Trablus'a indiğinde uçaktan inmeyi reddederek doğrudan Bingazi'ye geçti. Dendias'ı karşılamak üzere havalimanına gelen Libya Dışişleri Bakanı Naila Mangous'a rağmen Dendias'ın uçaktan inmeyerek doğrudan Bingazi'ye gitmesi ve Darbeci General Hafter ile bir araya gelmesi Libya hükümetinin tepkisini çekti. Yunanistan ile Libya arasında diplomatik krize neden olan olay sonrası Libya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a kınama mesajı yayımladı ve gerekli tedbiri alacaklarını duyurdu.

Yunanistan tarafının daha önce gazete manşetleriyle Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzetmesi, bugün de diplomatik nezaketleri hiçe sayarak iki ülke arasında krize neden olması sosyal medyada dikkat çeken bir karikatürle karşılık buldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlılara dikkat çeken bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Büyük beğeni alan karikatür videosunda Türkiye ve Libya arasınki anlaşmayı tuvalet kağıdına benzeten Yunanlıların aslında tuvalet kağıdının arasına sarılmış vaziyette ABD tarafından denize itildiği hatırlatılıyor.
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Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!
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