Siirt'te tefecilere operasyon 5 gözaltı

Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak faiz karşılığında para alanların mal varlıklarını üzerlerine geçirmeye çalıştıkları ve çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen 7 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada, Tefecilik yönünden bir çok suç kaydı bulunan N.Ş., M.N.Ş., İ.S., H.S., H.S., N.Y. ve A.Y. isimli şahısların maddi sıkıntıları bulunan vatandaşların zor durumlarından yararlanarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri, faiz karşılığında para alan vatandaşlara ait mal varlıklarını üzerine geçirmeye çalıştıkları, bu sebeple de çok sayıda vatandaşımızı mağdur ettikleri değerlendirilen şüpheli şahıslara ait iş yeri, ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda tapu ve tapu fotokopisi, birçok banka dekontu, faiz ile verdikleri paraları kaydettikleri değerlendirilen birçok dijital materyale el konulmuştur. Şüpheli M.N.Ş., İ.S., H.S., N.Y ve A.Y. gözaltına alınmıştır? denildi.Firar 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.