MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Son dakika haberine göre; Miili Savunma Bakanlığı, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor. Başarılı operasyonlarla son iki günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 terörirst yakalandı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı.' denildi.
İKİ GÜNLÜK BİLANÇO 8'E YÜKSELDİ
Açıklamanın devamında 'Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.' ifadelerine yer verildi.