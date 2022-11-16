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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Ekleme: 16.11.2022 - 20:29 Güncelleme: 16.11.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre; Miili Savunma Bakanlığı, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor. Başarılı operasyonlarla son iki günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 terörirst yakalandı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı.' denildi.

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı



İKİ GÜNLÜK BİLANÇO 8'E YÜKSELDİ

Açıklamanın devamında 'Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.' ifadelerine yer verildi.
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