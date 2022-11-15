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Rusya enerji altyapılarını vuruyor! 85 füze saldırısı düzenledi!

Ukrayna'da başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerine ve enerji altyapılarına yönelik Rus ordusunca füze saldırılarının düzenlendiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda füze saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ekleme: 15.11.2022 - 20:29 Güncelleme: 15.11.2022 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
Rusya enerji altyapılarını vuruyor! 85 füze saldırısı düzenledi!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodiir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, 'Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı.' dedi.

Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenskiy, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kliçko yaptığı açıklamada, füze saldırısı sonucu önce 2 binanın, ardından çok katlı başka bir bina daha olmak üzere toplam 3 binanın vurulduğunu duyurdu.

Peçersk semtinde füze isabet eden konutlardan birinde kurtarma ekiplerinin bir kişinin cesedine ulaştığını aktaran Kliçko, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Vinnıtsya Bölge Valisi Sergiy Borzov, füzenin bölgedeki kritik bir altyapıya isabet ettiğini bildirdi.

Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, Rus güçlerinin Harkiv ve Çuguyiv ilçesinin kritik altyapısına füze saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy da şehirde patlamaların meydana geldiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, enerji altyapısına yönelik 2 saldırı sonucunda şehrin tamamında elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Hmelnitski yerel yetkilileri şehirde kısmen elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirirken, Rivne şehrinde de patlama olduğu aktarıldı.

Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna'nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.
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