İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki! 'Utanın be ayıptır'

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının meydana geldiği bölgeye çiçek bırakan İYİ Parti heyeti kendi arasında gülüşünce vatandaşın tepkisini çekti. "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü?" diyen vatandaş, "Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler, karanfiller ile anıldı.Bölgeye giden pek çok parti gibi İYİ Parti heyeti de alana çiçek bıraktı.İYİ PARTİ'LİLERE TEPKİ: UTANIN BEAncak İYİ Parti heyetinin çiçek bıraktığı sırada kendi arasında gülüşmesi vatandaşın tepkisine neden oldu.İYİ Parti'lilerin sabahtan beri güldüğünü belirten vatandaş, 'Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin.' ifadelerini kullandı.