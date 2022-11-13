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Dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle pek çok dünya lideri ve Türkiye'de bulunan yabancı temsilcilikler taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.11.2022 - 21:08 Güncelleme: 13.11.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajıİstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Türkiye'ye taziye mesajları iletildi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum.' dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, 'İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye!' ifadelerini kullandı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.' açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter'dan Türkçe taziye mesajı paylaştı. Bodnar mesajında, 'Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.

ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyoğlu'ndaki patlamada can kayıpları olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerine ve yakınlarına teselli diledi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, 'İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye.' mesajını paylaştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel da İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla' dedi.

PAKİSTAN

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Türkçe olarak, 'Bugün İstanbul'da birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı çok üzgünüz. Ölenler için Allah'tan rahmet ve yaralananların çabucak iyileşmesini dileriz.' mesajı yayımlandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor.' ifadelerine yer verdi.

FRANSA

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden de 'İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye.' yazılı taziye mesajı paylaşıldı.

DANİMARKA

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Finlandiya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilikleri de Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.
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