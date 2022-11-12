Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonuyla iyice köşeye sıkışan teröristlerin teslim olma anını yayınladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" denildi.

Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen 'Pençe-Kilit Operasyonu' planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.



NİSAN AYINDAN BU YANA 400'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.





