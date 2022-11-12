  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonuyla iyice köşeye sıkışan teröristlerin teslim olma anını yayınladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" denildi.

Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu
Ekleme: 12.11.2022 - 10:46 Güncelleme: 12.11.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen 'Pençe-Kilit Operasyonu' planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

NİSAN AYINDAN BU YANA 400'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.


Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İngiltere'de bu kadar enayi var mı sana bu parayı verecek...
İyi Parti ile HDP arasında önce gerginlik sonra pazarlık
Bakan Kurum kentsel dönüşüm verilerini paylaştı
Fransızların TB2'lere dibi düştü: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
Belçika: Türkiye, bölgede önemli bir aktör
Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüsün hızı belli oldu: Şoför için 22,5 yıl hapis cezası talebi
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması: İlk etapta 42 bin 500 kişi alacağız
Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
Başkan Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!
Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
İletişim Başkanlığından CHP Milletvekili Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama: Cehalet ve kötücül siyasetin vahameti
İsviçre'ye PKK tepkisi! Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 10 Kasım’da dans eden İmamoğlu’na gönderme: Bu densizliğe isyanım var
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Semerkant'ta dikkat çeken kareler
İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz