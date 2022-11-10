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CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı

Interpol, Bulgaristan’da eşiyle birlikte sahibi olduğu “EXPRESTRANS” isimli şirketin yaklaşık 125 bin lira vergi yükümlülüğünden kaçtığını tespit ettiği Özkan Yalım hakkında Türkiye’ye mesaj gönderdi. Belçika’da da benzer faaliyetleri bulunduğu belirtilen Özkan Yalım’ın Türk vatandaşı olup olmadığı soruldu. Özkan Yalım’ın üzerinde 100 bin Euro parayla geçen Şubat ayında sınırda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Ekleme: 10.11.2022 - 15:13 Güncelleme: 10.11.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri hakkında konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin 1 değil, 1'den fazla da bakanlık alabileceğini öne sürmüştü...

SABAH'ın haberine göre; CHP'li vekil hakkında Interpol aracılığıyla Türkiye'ye mesaj gönderildi. Bulgaristan İnterpol Biriminden Türkiye Europol-İnterpol Daire Başkanlığına gönderilen mesajda, diplomatik pasaportu bulunan Özkan Yalım ve eşi Ayşegül Yalım'ın sahibi olduğu EXPRESTRANS isimli şirketin 13 bin 28 Bulgar levası olan yaklaşık 124 bin 424 lira miktarındaki vergi yükümlülüğünden kaçındığı belirtildi.

Mesajda, bu yolsuzluğun Bulgaristan yetkili makamlarınca soruşturmaya konu olduğu belirtilerek adı geçen Özkan ve eşi Ayşegül Yalım'ın Türk vatandaşı olup olmadıklarının tespiti istendi. Mesajda EXPRESTRANS isimli şirketin Belçika'da da benzer işlemleri yürüttükleri bu konunda doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bulgaristan'ın Targovishte şehrinde kendisine ait bir arsayı 600 bin bulgar levası yani yaklaşık 300 bin euro karşılığında sattığı iddia edilen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, satıştan elde edilen paranın bir kısmını yanına alarak Türkiye'ye özel aracıyla hareket ettiği sırada Hamzabeyli sınır kapısında Bulgar polisi tarafından durdurularak gözaltına alındığı iddia edilmişti. Özkan Yalım'ın diplomatik dokunulmazlığı sebebiyle Bulgar polisi tarafından üzerinde bulunan paraya el konularak ifadesi alındığı belirtilmişti.
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CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
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