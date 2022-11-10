Antalya'da Ata'yı anma sırasında zincirleme kaza oldu

Türkiye'nin dört bir yanından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı manzaraları gelmeye devam ediyor.Vefatının 84'üncü yıl dönümünde anılan Mustafa Kemal Atatürk için, saat 9'u 5 geçe hayat adeta durdu. Kimisi Anıtkabir'e akın etti, kimisi Dolmabahçe'de sabahın ilk ışıklarında sıraya girdi, kimisi ise trafikte aracını durdurarak saygı duruşuna geçti.Birbirinden duygusal kareler ortaya çıkarken Antalya'da ise anma sırasında kaza yaşandı. Siren seslerinin çaldığı anlara trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar, araçlarını yollarda durdurdu.Muratpaşa ilçesinde, araç sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü aniden frene bastı. Bu sırada arkadan gelen otomobiller de duramayınca 6 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İHA'nın aktarımına göre; o anlar ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.