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CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı

CHP’li Kuşadası Belediyesine tek kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin ton mıcır satan ve bu nedenle sahipleri “İhaleye fesat karıştırmak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Rüşvet" suçlarından tutuklanan ZTB İnşaat’ın, CHP’li Didim Belediyesi’nin, 6 milyon 221 bin liralık mıcır ve kırma taş ihalesini de kazandığı ortaya çıktı.

CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Ekleme: 1.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 1.11.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Aydın'da, CHP'li Kuşadası Belediyesi geçen yıl belediye garajında kullanmak için 750 bin ton mıcır alım ihalesi yaptı. İhaleyi ise 12.8 milyon lira bedelle, ZTB İnşaat kazandı.

Anormal rakamlar içeren ihaleyi mercek altına alan polisin,1 ay önce düzenlediği operasyonda, şirket sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler ile 4 belediye personeli 'İhaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.

MICIRA 6.5 MİLYON

Bu olayın yankıları sürerken, CHP'li Didim Belediyesi'nin açtığı mıcır ve kırma taş ürünleri ihalesini de aynı şirketin kazandığı ortaya çıktı.

CHP'li Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, içinde mıcırın da yer aldığı 120 bin ton kırma taş ürünü satın almak için 14 Ocak 2022'de 6 milyon 221 bin 250 lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı.

İhalede tek geçerli teklifi Zana ve Turan Bağı kardeşlerin şirketi ZTB şirketi verdi. ZTB İnşaat, ihaleyi 5 milyon 670 bin liraya kazandı. Ardından belediye ile firma arasında 3 Şubat 2022'de sözleşme imzalandı. Sözleşmede de firmanın malzemeleri 3 Şubat 2022 ile 30 Aralık 2022 arasındaki tarihlerde vereceği belirtildi.

480 KİLOMETRE YOLA SERİLEBİLİR

Didim Belediyesi'nin satın aldığı 120 bin ton malzemenin 5 bin TIR ile taşınabileceği öğrenildi.

120 bin malzemenin yüklü olduğu 12 metre uzunluktaki TIR'ların peş peşe dizilmesi durumunda 60 kilometre uzunluğa, tüm malzemeler yere serilmesi halinde ise 480 kilometre uzunluğa ulaşacağı bildirildi.

Didim Belediyesi'nin bu kadar yüklü bir miktarda malzemeyi 10 aylık sürede belediye garajı için nasıl kullanacağı akıllarda soru işareti bıraktı.
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CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
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