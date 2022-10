Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki! 'Mitomaniden muzdarip'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce İstanbul ve Tuzla için vadettiği ve seçimden sonra yapmadıklarını hatırlattı. Başkan Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözlerden çark ettiğini ya da tersini yaptığını belirterek,” Başkanın yapmadığı, yapmadığı halde yaptığını sandığı, başkalarının yaptıklarını kendisi yapmış sandığı, sosyal medyadaki algı yönetimine kendisi de kapılıp her şeyi yapmış, çözmüş gibi kabul ettiğini görünce, Sayın İmamoğlu'nun Mitomani'den muzdarip olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse bu vahim. Değilse çok daha vahim. Çünkü bu durumda; 16 milyon İstanbullu için çalışmıyor, 16 milyon İstanbulluyu taammüden yanıltıyor demektir” dedi.Tuzla Belediye Meclisi'nin Ekim ayı görüşmeleri tamamlandı. Tuzla Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci oturumunda Tuzla Belediyesi'nin 2023 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı. İkinci oturumda kürsüye çıkarak açıklamalar yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce İstanbul ve Tuzla için vadettiği ve seçimden sonra yapmadıklarını hatırlattı. Başta, binlerce Tuzlalının ve milyonlarca İstanbullunun beklediği Tuzla Metrosu olmak üzere Kamil Abdüş Gölü, ulaşımda öğrenci ücretleri, Tuzla'ya yatay deniz ulaşımı, İBB'den çıkartılan işçiler gibi birçok konuyu hatırlatan Başkan Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun patolojik bir vaka olduğunu belirtti. Tıp doktoru olarak Ekrem İmamoğlu'nu yorumlayan Başkan Yazıcı, “Başkanın yapmadığı, yapmadığı halde yaptığını sandığı, başkalarının yaptıklarını kendisi yapmış gibi kabul ettiğini görünce Sayın İmamoğlu Mitomani'den muzdarip. Eğer öyleyse bu vahim. Değilse çok daha vahim çünkü bu durumda 16 milyon İstanbullu için çalışmıyor, 16 milyon İstanbulluyu kasten yanıltıyor demektir” ifadelerini kullandı.“İBB'NİN TUZLA'YA BİR ÇİVİ ÇAKTIĞINI GÖRMEK ÖDÜL VERİLECEK NADİR BİR DURUMA DÖNÜŞTÜ”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bütünün parçasıyız sonuçta. İstanbul'un doğu yakası Tuzla olarak, Anadolu'nun İstanbul'la ilk karşılaştığı sahneyiz. Bu sahnede maalesef Şehrin en büyük kamu kaynağını temsil eden kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göremiyoruz.2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzlaya çaktığı bir çiviyi bulmak, ödül verilecek nadir bir duruma dönüştü. Çok anormal bir durumla karşı karşıyayız. Tuzla – İBB ilişkisinde durum maalesef bu. Bir meclis üyesi; ‘Okula asfalt döktük' dedi. Komedi mi trajedi mi? Güler misin ağlar mısın? Diğer ilçelere bakayım, diğer ilçelerdeki arkadaşlarla görüşeyim dedim. Görüştüm. Onlarda da benzer bir durum yaşanıyor. Tık yok maalesef”“İBB, İSTANBUL'U METROPOL'DEN MEGAKÖY'E DÖNÜŞTÜRDÜ”Başkan Yazıcı,” Kimse kusura bakmasın, söylemek zorundayım. Metropol olarak teslim aldıkları İstanbul'u İBB hizmetleri noktasında Metropol'den Megaköye dönüştüren bir yönetimle karşı karşıyayız. Afişlere yansıyan janjanlı sözlerin hiçbir anlamı yok. Kötü gidişi ve durumu yaşıyoruz, görüyoruz. Daha önceki meclis toplantılarından birinde İstanbul'a diktikleri reklam alanlarının yüzölçümünün İstanbul'a yaptıkları yolların yüz ölçümünden büyük olduğunu söylemiştim. Tekrar ediyorum. Öyle olmadığını iddia eden varsa, çıksın rakamlarla söylesin. İstanbul'u kirleten panolardan bu iş yürümüyor, yürümez ve yürümeyecek. Reklam panolarında ve sosyal mecralarda aslında ne oluyor diye bakınca, Patalojik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gördüm” dedi.“HANGİ NESNEL DÜŞÜNCE İSTANBUL TRAFİĞİNE YÖNELİK EN ÖNEMLİ PROJE İPTAL ETTİRDİ”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce verdiği ve seçimlerden sonra yerine getirmediği vaatleri sıralayarak,” “İBB Başkanının bazı söylemlerini bu vesileyle sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki; ‘Her çalışanımızın hesabına 27.000 TL promosyon yatırıyoruz'. Oysa bu promosyon, maaş ödemesi yapan bankanın verdiği para. ‘Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın finansmanını İBB yaptı'. Oysa Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metro Hattı İBB, finansmanını yapamadığı için Ulaştırma Bakanlığı'na devretmişti. Kamil Abdüş Gölü'nün rekreasyon çalışmalarını tamamladık. Oysa yüzde 85'e yakını olduğu gibi duruyor. Tabi hiçbir şey yapmadıklarını söylemek çok da doğru olmaz. Engelliler merkezini boyayıp tekrar açtılar. ‘İstanbul'un en önemli meselesi trafik ‘dedi ki bu doğru. Evet, trafik hala araştırmalarda birinci sırada. Peki, bunu bağıra bağıra seçileceksiniz, sonra da İstanbul'un Anadolu Yakası'nın trafiğini rahatlatmak için düşünülen Tuzla Hal projesini iptale götüreceksiniz. Ataşehir'e her gün 5-6 bin aracın, kamyonun sabah akşam ciddi trafik oluşturduğu sebze ve meyve halini Tuzla'da başlayan inşaatını durduracaksınız iptal edeceksiniz. Hangi nesnel düşünce İstanbul trafiğine yönelik en önemli projeyi iptal eder anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.“BIRAKIN BİZİ, KENDİ SEÇMENİ BİR KONUDA ELEŞTİRİNCE, HEPSİNİ ‘VIZ GELİR, TIRIS GİDER' DİYE TERSLEDİ”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Şimdi Ataşehir halkı başta olmak üzere Anadolu Yakası ve tüm İstanbullulara soruyorum? Bu kadar önemli ağır taşıtların şehrin içine girmesi ve oradan çıkması ile oradan dağıtımının yapılmasını ile oluşan trafik yükünü kaldıracak hal projesi Tuzla için mi yoksa İstanbul için mi? Tabi ki İstanbullular için. Ama söze 16 milyon İstanbullu diye başlanıyor. Laf, tabelalarda ve sosyal medyada kalıyor maalesef. İstanbul trafiği için ne yaptınız. Yolda kalan İETT otobüslerinden başka neyiniz var Allah aşkına. Öğrencilere ‘ücretsiz ulaşım' dedi. Meclisin, öğrenciler için aldığı ulaşım indirimi kararını bile veto etti. Dedi ki, hükümet gelirlerimizi kısıyor. İBB bütçesinde 2021 için öngörülen merkezi bütçenin 20 milyar lira iken 25 milyar olarak gerçekleştiği ortaya çıktı. ‘Herkesin konuşma hakkı var, herkes konuşacak' dedi. Neon lambalarla İstanbul senin dendi. ‘Mecliste seçilmişleri bile konuşturmam' dedi. Bırakın bizi. Kendi seçmeni bir konuda eleştirince, Hepsini ‘vız gelir, tırıs gider' diye tersledi.” İfadelerini kullandı.“SAYIN İMAMOĞLU'NUN MİTOMANİ'DEN MUZDARİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tıp doktoru olarak İmamoğlu'nun yaşadığı durumu anlatarak,” Tuzla'ya yatay deniz ulaşımı vadetti. Seçim meydanında, ‘bal gibi yaparız' dedi. Yeni deniz hatları ilan ederken, bütün ısrarlarımıza rağmen bundan da vazgeçti. ‘Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dedi. Dendi mi? Sonra maalesef, gariban emekçinin emeği üzerinde horon tepti. Binlerce insanı işinden etti. 13 bin kişiyi, on üç bin kişiyi ekmeğinden etti. ‘Liyakat' dedi, ‘israf' dedi. Ne liyakat arandı ne de tasarruf yapıldı. Dedi de dedi. Her dediğinden ya çark etti ya da inkâr etti. Bir belediye başkanıyım, aynı zamanda bir tıp doktoruyum. Başkanın yapmadığı, yapmadığı halde yaptığını sandığı, başkalarının yaptıklarını kendisi yapmış sandığı, sosyal medyadaki algı yönetimine kendisi de kapılıp her şeyi yapmış, çözmüş gibi kabul ettiğini görünce, Sayın İmamoğlu'nun Mitomani'den muzdarip olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse bu vahim. Değilse çok daha vahim. Çünkü bu durumda; 16 milyon İstanbullu için çalışmıyor, 16 milyon İstanbulluyu taammüden yanıltıyor demektir. Maalesef tablo bu. Tuzla'ya hizmet için, İstanbul'a hizmet için O'nu da aşacağız. Bu günler geçecek. Allah'ın izniyle. İstanbul hak ettiği Büyükşehir Hizmetleriyle yeniden buluşacak. O güne kadar biz biraz daha fazla çalışacağız. Bütün bunlara rağmen, İBB'yi bir kez daha Tuzla'ya verdikleri hizmet sözlerini yapmaya davet ediyorum” dedi.