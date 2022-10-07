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Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına değinerek, 'CHP’nin, tam da 2023 seçimleri öncesinde böyle bir adım atması son derece manidardır. Kamuoyu haklı olarak CHP'nin samimiyetini sorgulamaktadır. Samimiyet sınavındaki CHP, LGBT ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ yandaşlığına da son verecek midir?' dedi.

Ekleme: 7.10.2022 - 23:27 Güncelleme: 7.10.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Nevşehir teşkilatının ikinci olağan kongresi nedeniyle kente geldi. Kapadokya Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, 'Malumunuz geçtiğimiz hafta iktidar ve CHP arasında başörtüsü tartışması yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Başörtüsü hakkını yasal güvenceye alalım' diyerek, Meclis'e kanun teklifi sundu. Biz bunu pek de samimi bulmadığımızı belirterek dedik ki: Başörtüsüne özgürlüğün yasal, hatta anayasal teminat altına alınması elbette çok önemlidir. Ancak uzun yıllar boyunca başörtüsü karşıtlığı yapan, yasağın devam etmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaktan bile çekinmeyen CHP'nin, tam da 2023 seçimleri öncesinde böyle bir adım atması son derece manidardır. Kamuoyu haklı olarak CHP'nin samimiyetini sorgulamaktadır.

Samimiyet sınavındaki CHP, LGBT ve ‘İstanbul Sözleşmesi' yandaşlığına da son verecek midir? Küçük çocuklara Kur'an eğitimi verilmesine karşı çıkmaktan da vazgeçecek midir? Din dersi zorunlu ders olmaktan çıksın ısrarından da vazgeçecek midir? Ancak tabii ki bu sorularımız cevapsız kaldı. Çünkü verebilecek cevapları yoktu' diye konuştu.

Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'

'İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ALANININ GÜVENCEYE ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Sözlerini sürdüren Erbakan, şöyle konuştu:

'Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tam 20 senenin sonunda, giderayak başörtüsüne anayasal teminat için talimat verdiğini açıkladı. Biz de çok geç kalınmış olsa da bu düşünceyi olumlu karşıladığımızı ve konunun yakından takipçisi olacağımızı söyledik. Buradan bir kez daha, din ve vicdan hürriyeti alanında kapsamlı ve somut anayasal düzenlemelerin yapılması, inanç özgürlüğü alanının genişletilmesi ve güvenceye alınması çağrısında bulunuyoruz.'

Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'

'MASA ALTINDAN BİRBİRLERİNİ TEKMELEMEKLE MEŞGULLER'

6'lı masayı eleştiren Erbakan, 'İktidarın yanlışlarına sürekli olarak dikkat çektiğimiz, bu zihniyet ile memleketin hiçbir temel problemine çözüm getirilemeyeceğini vurguladığımız, bununla kalmayıp, kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerine kitap kitap çözüm reçeteleri sunduğumuz hepinizin malumlarıdır. İktidar tarafına bunları anlatmaya çalışırken, 'altılı masa' denilen tuhaf ve milletin derdine derman olmaktan uzak yapıdaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Ancak masadaki sayın genel başkanlardan birinin ifadesiyle, oradakiler masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller' ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
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