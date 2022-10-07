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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan Hasan Şen ve Bilal Konakci isimli iki hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına karar verdi.

Ekleme: 7.10.2022 - 01:54 Güncelleme: 7.10.2022 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün cezasını kaldırdı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ayrı ayrı 10 yıl 5 ay hapis ve 100 lira adli para cezası ile 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, 2015'te Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına, 2020'de Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesince 'silahla tehdit suçundan' 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Kocaeli İnfaz Hakimliğinin 23 Haziran 2021 tarihli kararıyla 23 yıl 19 ay hapis cezası olarak cezalarının içtimaına hükmedilen Hasan Şen'in (54) kalan cezası Adli Tıp Kurumunun 'sürekli hastalık' raporu sebebiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün cezasını kaldırdı

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2018 yılında İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bilal Konakci'nin (45) kalan cezasının da Adli Tıp Kurumunun 'sürekli hastalık ve sakatlık hali' raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

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