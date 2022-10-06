Yunanistan'da can pazarı! 2 göçmen teknesi battı, Midilli'den gelen bu fotoğraf kan dondurdu

Yunanistan'ın Çuha ve Midilli adalarında dün gece üst üste trajediler yaşandı. Gecenin ilk saatlerinde Çuha; sabaha karşı ise Midilli'de olmak üzere iki göçmen teknesi battı. Korkunç olayda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp göçmenler içim arama-kurtarma çalışmları devam ediyor.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki göçmen krizi bir süredir devam ediyor. Bu kriz devam ederken dün gece saatlerinde Ege'de bir trajedi yaşandı.Yunanistan'a ait olan Çuha Adası'nda onlarca mülteciyi taşıyan tekne alabora oldu. Mülteciler kayalık zeminde hayata tutunmaya çalıştı.Yunan yetkililerin mültecileri kurtarmaya çalıştığı belirlenirken, teknede en az 95 kişinin olduğu ifade edildi. İlk belirlemere göre en az 80 mülteci kurtarıldı.Sabaha karşı ise Midilli Adası açıklarında bir facia yaşandı. Göçmenleri taşıyan tekne olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.İlk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Teknede yaklaşık 40 kişi olduğundan bahsedilirken, şimdilik yalnızca 5 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.