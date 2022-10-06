Miçotakis'in sinsi planı! Yunanistan'ın gözü kulağı Prag'da, umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken, Yunanistan günlerdir Prag'da bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'ndan bahsediyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Miçotakis'in yine şikayete hazırlanacağını ifade etti.Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre Miçotakis'in gündeminde ilk olarak Libya mutabakatı var. Nitekim Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.Kathimerini günlerdir merak edilen "Erdoğan ile Miçotakis aynı ortamda olacak mı?" sorusuna da yanıt bulunduğunu ve Başkan Erdoğan'ın da toplantıya gideceğini öğrendiklerini ifade etti.Aynı zamanda Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın Fransa, Lüksemburg ve Hırvatistan gibi ülkelerin güvenlik konulu paneline katılacağını ve bu ülkelerin yine kendilerini desteklediğini iddia etti.Geçtiğimiz günlerde de Yunan basını Miçotakis'in Türkiye provokasyonu ve Ankara şikayetlerini yine Avrupa Birliği'ne (AB) yapmaya niyetlendiğinden bahsetmişti.Yunan basını aynı zamanda Miçotakis'in Başkan Erdoğan'a karşı 'sert bir dile' sahip olduğunu ifade etmişti. Yunanistan-Türkiye arasındaki olumlu ilişkinin 'son on yılın en düşük seviyesinde' olduğuna dikkat çekilmişti.Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken, Yunanistan günlerdir Prag'da bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'ndan bahsediyor.Ancak Miçotakis, bu iddiaların tam aksine eylül ayının başında yaptığı bir basın toplantısında bu durumun tam tersi ifadelerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan'la konuşmak istediğini söyleyen Miçotakis, "Uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım" demişti.Bu görüşme için uygun zamanın ise Prag'da gerçekleşecek toplantı olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan'ın gelmesini umduğunu belirten Miçotakis "Orada konuşma şansımız olabilir" demişti.Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.AB ülkeleri ve Türkiye dışındaki davetli ülkeler İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'den oluşuyor.AST fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mayısta ortaya attı. Macron'un teklifi, Avrupa'da AB'den daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor.Bu yeni bir uluslararası kuruluş olarak değil daha çok bir "siyasi tartışma platformu" olarak düşünülüyor. Bu yeni platformda Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da başlayan savaşın etkileri, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar, enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, altyapı gibi birçok konunun konuşulması amaçlanıyor.AST'nin Prag'daki ilk toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferansla katılması bekleniyor.Toplantıda liderler öğlen bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Yuvarlak masa toplantılarının barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.Miçotakis'in sinsi planı! Yunanistan'ın gözü kulağı Prag'da, umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyorlarLiderlerin ikili görüşmeler yapması, toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor.