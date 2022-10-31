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Twitter'da değişim rüzgarları esecek: İlk adım atılıyor

Twitter'ı satın alan Elon Musk karakter ve video uzunluğunun arttırılmasına yeşil ışık yaktı. sosyal medya hesabından kullanıcıların sorularına yanıt veren Musk, yapılacak değişiklikler hakkında ipuçları verdi.

Ekleme: 31.10.2022 - 09:57 Güncelleme: 31.10.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Twitter'da değişim rüzgarları esecek: İlk adım atılıyor44 milyar dolarlık anlaşma sonrasında Twitter'ın tüm hisselerini satın alan Elon Musk, Twitter'daki bazı sınırlamaların da kalkacağını belirtti. Twitter'da halihazırda en uzun tweet 280 karakter olabiliyor, video uzunluğu da 2 dakika 20 saniye olarak kullanılıyor. Sosyal medyadan sorulan sorulara yanıt veren Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tweet ve video uzunluklarının artırılmasına yönelik istekleri olumlu karşıladığını belirtti. Elon Musk, “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat'in Twitter'dan daha iyi yanlarından biri” şeklinde bir soruya yanıt olarak, “Kesinlikle” ifadesini kullandı.

Başka bir Twitter kullanıcısı, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?” diye sordu ve Musk ise “100” emojisi ile yanıt verdi.

Elon Musk daha önceki açıklamalarında üyelere özel çeşitli avantajlar sağlayan 5 dolarlık abonelik Twitter Blue'yu da elden geçireceğini ifade etmişti. Twitter'daki spam/bot hesap sorununu da ele alınması bekleniyor.

ELON MUSK TWITTER'I NEDEN SATIN ALDIĞINI AÇIKLADI
Elon Musk, 'Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.' ifadesini kullandı.

TWITTER'DAKİ REKLAMLARDA YENİ DÖNEM
Elon Musk, doğru yapıldığında reklamın insanları memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine inandığını belirterek, bunun geçerli olması için Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamları göstermenin önemli olduğunu vurgulamıştı.
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