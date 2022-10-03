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kurban eti dağıtırken başı olmayan ceset bulunmuştu! 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir’de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu 51 yaşındaki Türkmenistanlı Nobar Gafarova isimli kadına ait olduğu belirlenen cesedin kim tarafından atıldığı araştırılıyordu.

Ekleme: 3.10.2022 - 14:20 Güncelleme: 3.10.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
kurban eti dağıtırken başı olmayan ceset bulunmuştu! 6 kişi gözaltına alındıİstanbul Başakşehir'e bağlı Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolunda geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü.

E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Yapılan çalışmalar sonucunda, kadının Fatih'ten Taksim'e oradan da Başakşehir'e kurban satışı yapan Türkmenistan uyruklu bir kişi ve onun kardeşi ile buluştuğu tespit edildi. Bu tespitin ardından polis kadınla son görüştüğü iddia edilen iki kardeş ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli Murancan R., onun kardeşi Murad R. İle Metin A., Babajan R., Remzi G. ve adak yerinin sahibi Mehmet K. olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

YÜZÜ TANINMAZ HALE GETİRİLMİŞ
Öte yandan cesedin 15 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova'nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü.

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