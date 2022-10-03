CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

Bilecik Belediyesindeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, eşine ve kayınpederine ait olan yemek şirketine yaptığı kıyaklarla tepki çekti.Geçtiğimiz aylarda aile şirketinin Belediyeden aldığı bir ihaleyi etik bulmadığı gerekçesiyle iptal ettirdiğini söyleyen Subaşı'nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği anlaşılmıştı.Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şeyh Edebali meydanında düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için hazırlanan 5 Bin kişilik yemeğin de aile şirketince dağıtılması dikkatlerden kaçmadı.DOĞRUDAN DEĞİL DOLAYLI YOLDAN KIYAĞA DEVAMKurtuluş etkinliklerinde yemek tezgahının başına geçen Başkan V:ekili Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıtımı yaparken yerel basına bol bol poz verdi. Çekilen fotoğraflara çarpıcı ayrıntılar da yansıdı.Vatandaşlardan oluşan kalabalığın hemen arkasında, Subaşı Yemek Sanayiye ait araçların park halinde bulunması aile yakınlarına yapılan kıyağı bir kez daha gözler önüne serdi.Melek Mızrak Subaşı o yemekleri de, organizasyonu verdiği şirket aracılığıyla eşinin firmasına yaptırdı. Doğrudan olmasa da dolaylı yoldan kıyak yapmayı sürdürdü.ÜCRETSİZ DAĞITILDI YALANIDaha önce de İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin 600 TL'lik faturasını Belediyeye kestirdiği anlaşılan ve çıkan haberlerin ardından apar topar bir açıklama yapan CHP'li Subaşı, belgeleriyle yayınlanan haberi, eline tutuşturulan bir kağıda yazılanları okuyarak yalanlamaya çalışmış ve tek bir belge dahi gösterememişti.Aile şirketine yaptığı kıyakla ilgili çıkan haberi de yalanlamak için aceleyle bir sözleşme hazırlatan Subaşı, bu kez de uydurma sözleşmeye tarih atmayı unuttu. Sözleşmede, söz konusu 5 Bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildiBütün Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin tüm yapılan sözleşmelerinde tarih bulunması zorunluluğu varken, aniden ortaya çıkan sözleşmede tarih bulunmaması vatandaşlarca alay konusu oldu.