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Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB tarafından yapılmayan Tuzla Metrosunu hatırlatan Başkan Yazıcı, "Tuzla Metrosu hangi tarihte açılacak? Net tarih nedir? Beni geçin, vatandaş soruyor?" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.10.2022 - 01:23 Güncelleme: 3.10.2022 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
Dört İstasyondan oluşan ve 7,4 kilometre uzunluğa sahip olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy'ü birbirine bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışı yapılan metro hattı ile ilgili, metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını iddia etti.

'TUZLA METROSU HANGİ TARİHTE AÇILACAK?'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından finanse edilerek tamamlanan metro hattı üzerinden algı çalışması yapan Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki geldi.

Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?

Başkan Yazıcı, mevcut İBB yönetimi tarafından tamamlanamayan Tuzla Metrosunu hatırlatarak, “Sn. Başkan tweetinizi anlamakta zorlandık. Sizden daha net bir tweet bekleriz. Mesela Tuzla Metrosu hangi tarihte açılacak? Net tarih nedir? Beni geçin, vatandaş soruyor?” ifadelerini kullandı.

“METROMUZU HİÇ ETMEYE MEYİLLERİ VAR”

Ayrıca Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Ekrem İmamoğlu'na cevaben yaptığı açıklamada “Umarım İBB'nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız.” Sorusuna cevap veren Yazıcı, “Pendik - Tuzla metrosu dediniz, içim cız etti. Metromuzu hiç etmeye meyilleri var. Ama müsaade etmeyeceğiz.” dedi

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