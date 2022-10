Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birmesaj yayımladı. Erdoğan, "Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.



Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, Büyük Millet Meclisi'nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd ediyorum.



Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.



Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni "muasır medeniyetler seviyesinin de

üstüne çıkarmak" için kesintisiz bir mücadele içindeyiz.





"CUMHURLA CUMHURİYET ARASINDA ÖRÜLEN KALIN DUVARLARI DA ORTADAN KALDIRDIK"



Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet

arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.



Türkiye'yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik.



Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor.



Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz.



"ENERJİ KULVARINDA ÖNÜMÜZDE YENİ UFUKLAR AÇILDI"



Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz.



Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı.



Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.



"TÜRKİYE YÜZYILI"NI İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"



Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık.

29 Ekim'de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG'un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz.



Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz.

Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmekte kararlıyız.



Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümü kutlu olsun!"