SİRKE FABRİKASINDA 281 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sirke fabrikası olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 281 ton sahte şarap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde bulunan bir sirke fabrikasında sahte şarap üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Fabrikada arama yapan polis, satışa hazır halde 281 ton sahte şarap ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen içkilere el konulurken, gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.