  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SİRKE FABRİKASINDA 281 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sirke fabrikası olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 281 ton sahte şarap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 27.10.2022 - 12:33 Güncelleme: 27.10.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
SİRKE FABRİKASINDA 281 TON SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sirke fabrikası olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 281 ton sahte şarap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde bulunan bir sirke fabrikasında sahte şarap üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Fabrikada arama yapan polis, satışa hazır halde 281 ton sahte şarap ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen içkilere el konulurken, gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.


Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Beyaz Saray'da Biden-Herzog zirvesi...
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor