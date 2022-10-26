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Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı

Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un başkanlığı döneminde partide çalışan bir kadına "cinsel taciz" ve "mobbing" uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasıyla ilgili kararın gerekçesi açıklandı. Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda; dosyaya giren ve "montaj" olduğu iddia edilen ses kayıtlarının alınan rapora göre "Farklı ortamlardan alınmak suretiyle birleştirilmediği" belirtildi.

Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
Ekleme: 26.10.2022 - 15:01 Güncelleme: 26.10.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki S.Y'ye karşı "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Bülent Oğuz hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, mesaj çıktıları, ses kayıtları, tanık beyanları, kriminal inceleme raporları ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

"ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE CİNSEL SALDIRI SUÇU..."

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında geçen "Sanığın bahsedilen eylemlerini gerçekleştirirken müşteki ile aynı iş yerinde çalışmanın ve aralarında bulunan hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak üzerine atılı zincirleme şeklinde cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine gerekçeli kararda yer verildi.

Müşteki avukatı Erhan Topçu'nun "Ellerinde 3 ses kaydı ve 23 ekran görüntüsü bulunduğu, S.Y'nin hile ile eve götürüldüğü, S.Y'nin bu kadar rahatsızlık verilmesine rağmen suç duyurusunda bulunmayarak işten ayrıldığı, Oğuz'un gelip böyle bir şey yaşanmayacağına inandırdıktan sonra S.Y'nin tekrar işe gittiği, S.Y'nin para aldığına ya da kumpas kurduğuna ilişkin delil bulunmadığı" yönündeki beyanlarına yer verilen kararda, sanık Oğuz'un üzerine atılı suçlamayı reddettiği, "dosyaya sunulan ses kayıtlarının 'montaj' olduğunu, yargılama aşamasında ise 'kumpas kurulduğunu' ve ses kayıtları üzerinden kendisinden para istenildiğini belirttiği" kaydedildi.

MONTAJ DEDİĞİ SES KAYITLARI GERÇEK ÇIKTI

Soruşturma aşamasında "ses kayıtlarının montaj olduğu"nu iddia eden sanık Oğuz'un mahkemede konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu ancak farklı zamanlarda kaydedilen seslerin birleştirildiğini öne sürdüğü belirtilen kararda, "Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınan raporda, ses kayıtlarının farklı ortamlardan alınmak suretiyle birleştirilmediği ve bütün kayıtlar olduğu, konuşmalar üzerinde anlam bütünlüğünü bozmak amacıyla, konuşulan kelimelerin yerlerini değiştirerek farklı anlamlar üretmek, farklı sesler eklemek veya çıkarmak gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kararda, sanık avukatının ses kayıtlarının hukuka uygun delil olamayacağı itirazıyla ilgili olarak, Yargıtay içtihatlarına göre somut olayda S.Y'nin kendisine yapılan eylemleri ispat edebilmek amacıyla başka imkanının olmaması nedeniyle ses kaydı yaptığından hukuka uygun olarak mahkemece kabul edildiği bildirildi.



Oğuz'un ses kayıtları üzerinden şantaj iddiasıyla ilgili olarak ise dosya hakkında takipsizlik kararı verildiği ve bu karara yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

Sanık Oğuz hakkında hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cezasında artırım yapıldığına değinilen kararda, Oğuz hakkında olumsuz kişilik özellikleri bulunmaması ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri dolayısıyla takdir indirimi yapıldığı ifade edildi.

7 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Sanık Bülent Oğuz hakkında "cinsel taciz" suçundan karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkemenin sanığın "cinsel saldırı" suçundan ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdiği kaydedildi.
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