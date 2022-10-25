Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, duayen televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sunucunun oğlu Ümit Kıvanç, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.CENAZE TÖRENİ 27 EKİM'DEÜmit Kıvanç paylaşımında 'Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.' ifadelerini kullandı.HALİT KIVANÇ KİMDİR?Usta spiker, sunucu Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelmiştir. Türkiye'ye en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerdendir. Babası İsmail Bey, annesi ise Leman Hanım'dır. Ailenin en küçük çocuğudur.1955 yılında Bülbin Hanım ile evlenmiştir. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç'ın oğludur.Efsane futbolcu Pele ile ilk röportajı yapan gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç Pertevniyal Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.Mezun olduktan sonra 3 ay kadar hakimlik yaptı. Günümüze kadar Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere birçok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.