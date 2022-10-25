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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi SAHA EXPO 2022 Fuarı açıldı

Türkiye’nin savunma alanındaki gelişmeleri ve teknolojik ürünlerin vitrine çıkacağı Savunma, havacılık ve uzay sanayisi için çalışmalar gerçekleştiren 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren SAHA EXPO 2022 Fuarı açıldı. SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın sanayi, endüstriyel ve teknolojik ihtisas boyutu itibariyla ön planda olarak bir dünya markasına dönüştüğünü, Türk marka ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ekleme: 25.10.2022 - 15:13 Güncelleme: 25.10.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi SAHA EXPO 2022 Fuarı açıldıTürkiye'nin savunma alanındaki gelişmeleri ve teknolojik ürünlerin vitrine çıkacağı Savunma, havacılık ve uzay sanayisi için çalışmalar gerçekleştiren 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren SAHA EXPO 2022 Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

"FUAR TÜRK EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK"

SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş "Fuar sanayi, endüstriyel ve teknolojik ihtisas boyutu itibariyle ön planda olarak bir dünya markasına dönüşüyor. Lansmanı ilk defa fuarda yapılacak birçok ürünü ülkelerin dikkatine sunmuş oluyoruz. Bu sadece bizim için değil fuara katılan 390 firma içinde geçerli. Dolayısıyla bizim fuarımızı Türkiye'ye ürün satmaya gelen firmaların fuarı şeklinde değil de uluslararası bir pazar olmasına gayret ediyoruz. İnşallah buradaki teknolojilerin göz dolduran haliyle, burada yapılan iş birlikleriyle, bu fuar Türk ekonomisine çok büyük katkılar sunuyor olacak" dedi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "SAHA EXPO, 57'den fazla yabancı ülke temsilcilerinin katıldığı ve bu yılda çok geniş katılımla hayata geçirdiğimiz çok önemli saha ve havacılık fuarlarından bir tanesi. Bilindiği üzere 57 farklı ülkeden en üst seviyede misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Saha Expo'nun en önemli tarafı ise Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların bütün ekosistemin uluslararası sözleşmeler imzaladığı, yeni ürünlerini tanıtması ile öne çıkıyor. Burada temel gayemiz savunma sanayisinin ihracatına pozitif anlamda öne çıkaracak bu konuda Türk savunma sanayi ürünlerine ilgiyi arttırmak istiyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada SAHA Expo çok başarılı bir şekilde hayata geçti. Savunma sanayi ve havacılıkla ilgili yeni ürünlerimizi ilk defa burada görücüye çıkarma şansı bulacağız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarının resmi açılışını yapmak için törenine katılacak
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