Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, "Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi.' açıklamasını yaptı.Bakan Koca, 'Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.