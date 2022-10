Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'e kadar 500 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' adlı TOKİ sosyal konut projesinde ilk adım atılıyor.TOKİ sosyal konut projesinin ilk temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu..Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık.' müjdesini verdi.Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Ortaya gecekondular ortaya çıkmıştır. Binaların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde yüreklerimiz ağızlarımıza geldi.' dedi.''TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısını 43 binden 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık'Bu zamana kadar kaç sosyal konut projesinden projesi yapıldığını söyleyen Erdoğan, 'Göreve geldiğimizde TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 43 bindi, biz bunu 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:'Bugün de Sincan bir başka güzel.' diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ankara bir başka güzel, video konferans ile şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar sevgiler. Değerli Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.' dedi.'Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz.' diyen Erdoğan 'Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden il ve ilçe merkezlerine bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yöneten visyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken diğer yandan da inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik. Neyle bu sağlıksız yapılaşmayla.' diye konuştu.Yaşadığımız her deprem, her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Bunu İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Simam'da yaşadık. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsada milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtası ile inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye. Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik.Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizdeki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce Covid-19 salgını ile sarsılan ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiç bir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar ev sahiplerine bakın dalaşma başladı ev sahipleri zulmetti kiracılarına, yüksek kiralar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.Evet şehir hastanesini yaptık mı? Artık hemen buradan şehir hastanesi yanıbaşınızda. Bilkent'i zaten daha önce yapmıştık. Şimdi iki tane 4 bin 50 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye, eski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğimiz zaman konfor ortada. Her yönüyle odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman ah ah hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak işte şimdi 7 ay var 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler sizlere de sesleniyorum durmak, hanım kardeşlerim size sesleniyorum durmak yok, ana kademe sizlere sesleniyorum durmak yok, vatandaşlarımızdan isteyen konut isteyen arsa isteyen iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapıları ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor.TOKİ'nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızdan dileyenler yine TOKİ desteği ile bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Tek kat veya da zemin + 1 kat. İstediğin gibi evini yapacaksın altyapı bizden. Müşterek hisseli arsalarında bu projeye dahil edilmesiyle çok hareketli çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. Dikey mimari değil yatay mimari. Eskiden tek beklentisinin başını sokacak bir eve sahip olmak olarak ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz.Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkanları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesi ile tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızın mecburiyetten değil mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Projelerimiz sayesinde ev sahibi olan insanlarımızın buralarda kendileri ve çocukları için uzun, hayırlı, mutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamanın çabası içindeyiz. Hiç şüphesiz yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Ama sadece bununla da sınırlı kalmıyoruz. Bu projeler vasıtasıyla çevre düzeni ile parkı ile çarşısı ile camisi ile ulaşımı ile okulu ile sağlık merkezi ile velhasıl tüm insani ihtiyaçlarıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz.Biz hep yaptığımız gibi şehircilik alanında da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz. Bizim ruhumuzdaki hayalimizdeki o evleri Necip Fazıl şöyle anlatıyor; Bir köşende anneannem, dalgın Kuran okurdu. Ve karşısında annem, sessiz gergef dokurdu. Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı; Asma saatte tık tık zamanın hazin çarkı. Çam kokulu tahtalar, gıcır gıcır silinmiş; Sular cömert, 'temizlik imandandır' bilinmiş. Komşuya hatır soran sıra sıra terlikler. Ölçülü uzaklıkta, yakın beraberlikler. Biz işte bu kültürü yaşatacak bu tür projeler yapmaya özel önem veriyoruz. Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler bu muhabbetler bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz, engelsiz bir hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak. Emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız. Hayata daha bir umutla inançla, azimle bakacaksınız. Milletimizin yıllarca özlemini, hasretini çektiği tüm eser ve hizmetler gibi konut projelerinin hayata geçirilmesini de bize nasip eden rabbime şükrediyorum.