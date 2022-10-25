Bakan Yanık: 1003 SYDV'mize 450 Milyon TL ek kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 Milyon TL ek kaynak aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.