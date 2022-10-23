Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarılarda; Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda ise yağışlı havanın hafta ortasından itibaren geri döneceği belirtildi. İşte önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı,
Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte önümüzdeki 4 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporu:
24 Ekim Pazartesi
25 Ekim Salı
26 Ekim Çarşamba
27 Ekim Perşembe
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu,
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, , Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 6, Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, gece batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, ; Görüş: İyi.