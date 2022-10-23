Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı,Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İşte önümüzdeki 4 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporu:24 Ekim Pazartesi25 Ekim Salı26 Ekim Çarşamba27 Ekim PerşembeBÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BİLECİK °C, 20°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 20°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu,ZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ARTVİN °C, 19°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutluHAKKARİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 13°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, , Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 6, Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, gece batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, ; Görüş: İyi.