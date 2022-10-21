Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...
Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını da yerde bırakmıyor.
Son olarak Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
MSB'nin açıklaması:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."