Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...Farklı bölgelerde harekatlarını başarıyla devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını da yerde bırakmıyor.Son olarak Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.MSB'nin açıklaması:"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."