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İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı

SGK Başkanlığı’na fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak haksız kazanç elde eden, yüksek miktarda kamu zararı oluşturan ve devlet hastanesi çalışanlarından oluşan 56 kişilik suç örgütü çökertildi. 13 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 50 örgüt üyesi yakalandı.

Ekleme: 21.10.2022 - 10:00 Güncelleme: 21.10.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı
"Nitelikli Dolandırıcılık" (Sağlık Yolsuzluğu) operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Devlet hastanesi çalışanlarından oluşan bir suç örgütü üyelerinin SGK Başkanlığı'na fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirerek kamuyu dolandırdıkları saptandı.

İddialara göre örgüt üyelerinin; söz konusu yöntemle ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi örgüte kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıkları ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 71 suç eylemi belirlendi.

Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 56 hedef şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptı.

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla birlikte 17'si İstanbul'da olmak üzere toplamda 28 sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildiği, ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
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